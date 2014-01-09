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"مصر للطيران للصيانة" تفوز بعقود لتقديم الخدمات الفنية لعدة شركات

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"مصر للطيران للصيانة" تفوز بعقود لتقديم الخدمات الفنية لعدة شركات "مصر للطيران للصيانة" تفوز بعقود لتقديم الخدمات الفنية لعدة شركات

فازت شركة للطيران للصيانة، والخدمات الفنية، بعقد شركة طيران الاتحاد الإماراتية Etihad Airways، إحدى أكبر شركات الطيران فى الخليج والعالم؛ لبدء تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائراتها من طراز B 777 وA 330-A320 بمطار القاهرة الدولى.

وصرح المهندس طارق غنيم مدير إدارة عقود الصيانة والتسويق بالشركة، بأن الشركة فازت فى المناقصة التى طرحتها الشركة الإماراتية، وذلك بعد نجاحها فى شهرى أكتوبر، ونوفمبر الماضيين فى التعاقد مع شركة طيران الخليج وشركة الخطوط الجوية القطرية لتقديم الخدمات الفنية اليومية لطائرات الشركتين بالقاهرة.

وقال إن الشركة وقعت عقدا مع شركات Sun Express التركية وTranceaero الروسية، وu t air الأوكرانية لتقديم الخدمات الفنية لطائراتها فى شرم الشيخ والغردقة، ويجرى التفاوض مع شركة Aeronix الأوكرانية لتقديم الصيانة لطائراتها فى محطتى شرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى شركة Jetair الهندية طلبت من شركة مصر للطيران للصيانة تقديم الخدمات الفنية اليومية لرحلاتها المتزايدة بواقع 4 رحلات يوميا.

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