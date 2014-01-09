"الإنترفيرون" لا يحدث مناعة لفيروس "سى" ضد الأدوية الجديدة

أبو خالد يسأل، أنا مريض فيرس سى، وإنزيماتى مرتفعة، وعدد الفيروس 546780 الآن، وذلك بعد أخذ كورسين من الإنترفيرون لم أستجب.. هل تصلح لى الأدوية الجديدة، حيث أخشى أن يحدث الإنترفيرون مناعة للفيروس ضد اأأدوية الجديدة؟.

يجيب الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، قائلا، نطمئن المرضى الذين لم يستجيبوا من قبل لعلاج الإنترفيرون بأن الإنترفيرون لا يحدث مناعة للفيروس ضد الأدوية الجديدة، ولا يؤثر على الإطلاق على الشفرة الجينية للفيروس، وبالتالى فإن المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج بالإنترفيرون سوف يستجيبون للعلاج بالأدوية الجديدة.

وأكد "الخياط" أن الأبحاث العلمية التى تم مناقشتها فى المؤتمر الأخير للجمعية الأمريكية للكبد، أثبتت أن مرضى فيروس سى النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر، والذين لم يستجيبوا للعلاج بالإنترفيرون من قبل استجابوا لفترة علاج 12 أسبوع فقط بالسوفوسبوفير والإنترفيرون والريبافيرين، وكانت نسبة الشفاء تقترب من 100%، وهذا ليس فقط، ولكن هناك دراسة أخرى أخيرة تم مناقشتها أيضا فى نفس المؤتمر، وسيتم نشرها قريباً بإعطاء المرضى غير المستجيبين للإنترفيرون من قبل، ويحملون النوع الجينى الرابع بإعطائهم السوفوسبوفير والريبافيرين فقط بدون الإنترفيرون لمدة 6 أشهر، وصلن نسبة النجاح إلى 92 %، وهذا يعتبر نجاحا غير مسبوق من قبل لعلاج المرضى غير المستجيبين للإنترفيرون من قبل، موضحا أن الدراسات أثبتت أن المرضى غير المستجيبين للإنترفيرون من قبل عند إعطائهم كورسا آخر من الإنترفيرون لا تتجاوز نسب النجاح 25% فى غالبية المرضى.

لذا فإن العلاجات الحديثة، مثل السوفوسبوفير، تتيح نسب شفاء تقترب إلى 100% حتى فى المرضى الذين لم يستجيبوا من قبل للإنترفيرون، وحتى المرضى الذين كان من الصعب علاجهم من قبل، مثل مرضى التليف، والذين قاموا بزراعة الكبد ومرضى مقاومة الأنسولين والمرضى الذين يحملون الشفرة الجنينية إنترلوكين 28 "ب TT" غير المستجيبين للإنترفيرون كل هؤلاء المرضى سيتم علاجهم حسب الدراسات المبدئية بالأدوية الحديثة، وبنسب شفاء مرتفعة تقترب من الـ100%.

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