فيتامين الزنك يزيد الخصوبة عند الرجال

توجد بعض أنواع الفيتامينات التى تعد عاملا مهما فى الحفاظ على صحة الإنسان، ومن ضمن هذه الفيتامينات الزنك والماغنيسيوم.

يقول الدكتور أشرف رياض استشارى أمراض الباطنة والقلب، إن فيتامين الزنك فى جسم الإنسان توجد له أهمية خاصة يشكل أهمية فى زيادة استيعاب الطلبة وخاصة فى فترة الامتحانات، كما يزيد أيضا من زيادة الخصوبة بالنسبة للرجال لأنه يؤثر تأثيرا إيجابيا فى ارتفاع عدد الحيوانات المنوية عند الرجال.

ويستكمل استشارى الأمراض الباطنة والقلب، أن تناول فيتامين الزنك مع فيتامينى أ وسى يعد من المواد المضادة للتأكسد، والحصول على إنتاجية ذهنية عالية، وأداء أفضل فى الكبار والصغار.

ويضيف "أشرف"، أن وجود والماغنيسيوم فى جسم الإنسان عامل ضرورى ومهم، لكن ينظر له بعض الأشخاص أنه غير مهم، مشيرا أن نقصانه يؤدى إلى حدوث تقلصات عضلية والآلام فى العضلات، خاصة فى المرضى الذين يتناولون مدرات البول وأدوية مدرة للبول كعلاج لبعض الأمراض.

لذا يجب التنبيه للرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد جرعة مدرة للبول، خاصة فى أيام ارتفاع درجة الحرارة حتى لا يتعرض المريض إلى حدوث التقلصات العضلية وانقباضها فتسبب آلاما شديدة وخاصة فى القدمين.

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