كيف ترتدين معطفك الضخم؟

برزت في عروض الشتاء صيحة المعاطف الفضفاضة والضخمة. واحتلت حيزاً كبيراً من اهتمام خبيرات الموضة ومنسقات المظهر، إذا استطاعت أن تلفت أنظار السيدات، وتشعل فضولهن لاكتشاف هذه الصيحة الجديدة وكيفية تأثيرها على إطلالاتهن. وما يميّز المعاطف الفضفاضة هو أنها قادرة على جعل الملابس تبدو فريدة من نوعها وعصرية أكثر. كما أنها تمنحك الفرصة لإضافة القطع الواحدة فوق الأخرى مثل الشالات والعقود أو حتى كنزات سميكة. وفيما يأتي بعض الإرشادات لارتداء معطفك الضخم بطريقة أنيقة

اختاري تصميم السروال المناسب

لإبراز معطفك بشكل جميل، ننصحك بارتداء سروال ضيق من قماش الدنيم أو قماش مزيّن بالنقوش. كما بإمكانك اختيار سروال ضيّق خاصة عند الكاحلين، أو الـLegging الجلدي الذي يجعل الساقين تبدوان نحيلتين وأطول مع معطف واسع. ولإطلالة أكثر كلاسيكية، بإمكانك اختيار سروال قصير أو الـCropped Pants مع ثنية عند الأسفل، وانتعال حذاء بكعب عال.

اختاري الحذاء المناسب

هناك الكثير من الخيارات أمامك لانتعال الحذاء المناسب. فبإمكانك اختيار حذاء يصل إلى حدود الكاحل أو حذاء مسطح أو حذاء مروّس من الأمام مع كعب مروّس أيضاً، أو حتى بإمكانك انتعال حذاء بكعب عال مع عقدة أو بكلة عند الكاحل. إذ أن الغاية هي تسليط الضوء على الكاحل ومع السراويل الضيقة أو المثنية أو الجينز الضيق، تضفي هذه الأحذية رونقًا وأنوثةً إلى معطفك.

القمصان والأكسسوارات

للحصول على إطلالة عصرية، نسّقي قميصاً أسود فضفاضاً مع عقد طويل، أو اختاري طلة مضيئة عبر تنسيق كنزة ملوّنة بياقة مبرومة مع عقد يلف العنق. ولإطلالة عصرية بإمكانك اختيار قميص مصنوع من الجلد مع عقد بتصميم هندسي مميّز. فهذه الخيارات كلها تليق بمعطف فضفاض وضخم، لأنها بسيطة وتساعد في إبراز تصميم المعطف بشكل أجمل.

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