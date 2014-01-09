بالصور.."شباب جرجا" يدشنون مبادرة لشرح الدستور لأهالى سوهاج

تقيم حركة "شباب جرجا" بمحافظة سوهاج ندوات وصالون ثقافى بشكل يومى داخل مقرها لمناقشة مواد الدستور الجديد المزمع التصويت عليه يومى 14 و15 يناير الجارى.

وأكد شباب الحركة, فى بيان لهم صباح اليوم الخميس, أن مبادرتهم الهدف منها نشر المفاهيم الصحيحة، والمشاركة الإيجابية وعدم توجيه المواطن بنعم أولا خلال التصويت حتى نعطى للمواطن مساحة أكبر من الحرية للتصويت بما هو مقتنع به.

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