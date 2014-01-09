انطلاقة ملونة لأسبوع الموضة للأزياء الرجالية لخريف 2014

مع انطلاقة أسابيع الموضة العالمية في كل موسم، ينتظر العالم ظهور المزيد من اتجاهات الموضة التي تحدد ما سيكون دارجاً خلال العام، وعلى الرغم من أن الموسم الذي شهدنا انطلاقته يوم الاثنين مخصص لأزياء خريف وشتاء 2014، إلا أننا لاحظنا حضوراً كبيراً للألوان المشرقة على منصات العروض.

قدم المصمم Jonathan Saunders في مجموعته لهذا الموسم عدداً من البدل العصرية الفريدة بألوانها وطبعاتها الملفتة، كما ظهر عدد من السترات الرياضية المميزة بألوان الميتاليك والطبعات المختلفة، أما في مجموعة Casely-Hayford فقد كان اللون الأحمر هو سيد العرض ببعض البدل العصرية، وفي مجموعة Hardy Amies كان التركيز على البدل الرسمية بشكل أكبر.

يمكن أن نقول أن اللون الأزرق بدرجاته المختلفة كان أكثر الألوان ظهوراً على منصات العروض في اليوم الأول من أسبوع الموضة للأزياء الرجالية في خريف وشتاء 2014، بالإضافة إلى طبعة التارتان التي نتوقع أن تبقى على رأس اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.

شاهد في الصور أجمل التصاميم التي ظهرت على منصات العروض لأسبوع الموضة للأزياء الرجالية في خريف وشتاء 2014.



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