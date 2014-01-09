ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" الخميس

- القاهرة.. وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، يفتتح أول مكتب لذوى الإعاقة بديوان عام الوزارة، وذلك لأول مرة، حيث يبحث احتياجات وطلبات ذوى الإعاقة، وأهم متطلباتهم من الدولة تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية فى خطوة لحل المشكلات التى تواجههم.

- القاهرة.. وزارة التضامن الاجتماعى تستلم الدفعة الأولى من الأغطية فى إطار حملة "مصر الدفيانة"، وذلك من الاتحاد العام للمصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، والتى تزن 7 أطنان، وستستلمها الوزارة بحضور الوزير الدكتور أحمد البرعى وقيادات الاتحاد تمهيدا لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.

- القاهرة.. وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف يطلقان أربع قوافل دعوية إلى محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والجيزة، وذلك تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتضم هذه القوافل أكثر من ثلاثين عالما من علماء الأزهر والأوقاف.

- القاهرة.. تستضيف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر المؤتمر الأول لحملة "بأمر الشعب" لتكليف وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بالترشح لرئاسة الجمهورية.

- أسوان.. تعقد لجنة الخمسين لصياغة الدستور بالتعاون مع محافظة أسوان مساء غد مؤتمرا موسعا لمناقشة مسودة الدستور بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وحسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث يناقش المؤتمر شرحا وافيا للمواد المتعلقة بدستور مصر الجديد الذى سيجرى عليه الاستفتاء يومى 14 و15 يناير الحالى، وذلك فى إطار الحشد الجماهيرى للخروج والتصويت لصالح مشروع الدستور باعتباره الخطوة الأولى من خارطة الطريق الجديدة فى مصر عقب ثورة 30 يونيه.

- الأسكندرية.. مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان "اعرف دستورك".. وذلك بمقر مديرية الإسكان والمرافق بمنطقة سموحة شرق الأسكندرية.

- القاهرة.. حزب المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا للتعريف بمواد الدستور والحشد للتصويت بــ"نعم" خلال يومى الاستفتاء، بين أوساط المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية النور والأمل.

- الأسكندرية.. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالأسكندرية تنظم ندوة بعنوان "نحو البناء والاستقرار دستور مصر كمل ثورتك"، وذلك بمقر النقابة بوسط المدينة.

- الأسكندرية.. نخبة من الخبراء والمتخصصين يشاركون فى مؤتمر (دستور مصر 2014)، الذى ينظمه مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية، وسيتضمن مناقشة مجموعة من المحاور تدور حول الدستور الجديد وبنوده وأهميته والحقوق التى يكفلها للمواطن والتعديلات التى تتضمنها من أجل مستقبل أفضل لمصر.

- انجامينا.. تستضيف العاصمة التشادية انجامينا قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وتستمر لمدة يومين، بحضور الشركاء الدوليين.

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