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المغرب يتمنى استضافة مقر "صندوق أفريقيا 50"

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المغرب يتمنى استضافة مقر "صندوق أفريقيا 50" المغرب يتمنى استضافة مقر "صندوق أفريقيا 50"

أعرب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، أمس الأربعاء، عن أمل بلاده فى استضافة مقر "صندوق أفريقيا 50"، الذى قرر البنك الأفريقى للتنمية، يونيو، إحداثه بهدف الإسهام فى تمويل مشاريع البنية التحتية بالقارة الأفريقية.

وفى مؤتمر صحافى عقده بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، قال محمد بوسعيد: "أتمنى أن يحتضن المغرب مقر "صندوق أفريقيا 50".

وشدد على أن المغرب يبذل جهودا لإقناع البنك الأفريقى للتنمية باختياره لاحتضان مقر هذا الصندوق.

ولتحقيق هذا الهدف، اقترح المغرب: "الإعفاء الكلى من الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل فيما يتعلق بالعمليات المتعلقة بصندوق الاستثمار "صندوق أفريقيا 50"، وفق الوزير المغربى.

وكان "الأفريقى للتنمية" أعلن خلال اجتماعاته السنوية الأخيرة التى انعقدت فى شهر يونيو الماضى، بمدينة مراكش المغربية عن إحداث هذا الصندوق بهدف حشد الدعم المالى لمشاريع البنيات التحتية فى أفريقيا، خاصة عبر إصدار سندات فى الأسواق المالية الأفريقية والدولية للاستفادة من السيولة المتوفرة فيها.

وتأسس البنك الأفريقى للتنمية فى عام 1964 بموجب اتفاقية وقعتها 23 دولة، ضمنها المغرب، وشرع فى العمل رسميا فى سنة 1966، وحدد هدفه الأساسى فى تحقيق تنمية اقتصادية دائمة والتقليص من الفقر فى الدول الأفريقية.
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