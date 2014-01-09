نصائح للفتاة الحالمة بـ"الأطفال"

أرسلت غادة محمد (25 عاماً) تقول "زفافى بعد 3 أشهر، وأريد أن أعرف كيف أنشط المبايض لدى وأحسن حالتهما، لأننى وزوجى نحلم بالأطفال، وأن يرزقنا الله تعالى إياهم، فهل تفيدونى؟".

الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج لا يعلمن الخطوات السليمة التى تساعدهن على تهيئة الجسم وتنشط المبايض لكى تزيد فرص الحمل فى بداية الزواج، فالحمل حلم كثير من الأزواج وزوجاتهن، وهو ما يجعل الكثير من الفتيات راغبات فى معرفة الخطوات السليمة لكى يتمكنوا من إزالة أية عائق بسيط أمام حملهن، هذا ما أكده الدكتور أحمد حامد أخصائى النساء والولادة.

وأضاف ناصحاً الفتاة، "قومى بضبط وزنك، فإذا كنت تعانين من نحافة مرضية أو سمنة بالغة، خاصة فى الجزء السفلى من جسمك فلا تتردى فى علاجها قبل الزفاف بفترة كافية، لأن ضبط الوزن من أكثر العوامل التى تساعد المبايض على العمل بكفاءة".

المتابعة لدى طبيب مختص يقوم بعمل تحاليل وفحوصات كاملة على الفتاة لكى تطمئن على معدلات الهرمونات فى الجسم ومدى نشاط المبايض وما تحتاج لتحسن أدائهما.

وأوضح "حاولى تناول كميات كبيرة من الأعشاب التى تزيد من الرغبة الجنسية وتحفز عمل المبايض وتحسنه، وتعمل على ضبط الهرمونات فى الجسم، ومنها أعشاب الميرامية الهامة للنشاط الجنسى لدى السيدات، فيمكن غليه وإضافته على الماء الساخن أو الشاى الأخضر أو الشاى، وكذلك شرب القرفة والحلبة التى تنظم إفراز الهرمونات الأنثوية وتزيد من نشاط المبايض وتحفزها على القيام بوظيفتها على أكمل وجه، ولكن وجب التنويه أن مثل هذه الأعشاب الطبيعية لا تتناولها الفتاة إلا تحت متابعة طبيب مختص، ليحدد مدى قابلية جسمها لها".

وأكد أخصائى التوليد أن فترة الـ3 أشهر المتبقية على زفاف السائلة هى كافية لكى تقوم بإجراء التحاليل والفحوصات الشاملة وتنشيط المبايض الهرمونات لديها.

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