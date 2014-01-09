متظاهرون ضد حكومة تايلاند يحشدون لدعم لـ«إغلاق بانكوك»

توجه آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة عبر نهر تشاو فرايا إلى الجزء الغربي من بانكوك، الخميس، لحشد التأييد لحملة تهدف إلى إغلاق العاصمة التايلاندية الأسبوع المقبل.

وتقدم المسيرة سوثيب ثاوجسوبان، زعيم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، التي تنظم احتجاجات ضخمة، منذ مطلع نوفمبر الماضي، في محاولة لإرغام حكومة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، على الاستقالة.

كانت «ينجلوك» حلت البرلمان ديسمبر الماضي، ودعت إلى انتخابات عامة في الثاني من فبراير، غير أن ذلك لم ينه الاحتجاجات.

ويرغب المتظاهرون في رئيس للوزراء يعينه مجلس الشيوخ، وحكومة انتقالية تدفع إصلاحات سياسية قبل انعقاد الانتخابات القادمة.

ويعتزم «سوثيب» إطلاق مظاهرة «إغلاق بانكوك»، الإثنين المقبل، مهددًا باحتلال 7 تقاطعات على الأقل بالعاصمة.