مهندس زراعي بسوهاج يختطف نجل شقيقته ويطلب فدية لمروره بضائقه ماليه بسوهاج‎

قام مهندس زراعي باختلاق خطف نجل شقيقته وابلاغ الجهات الامنية لمروره بضائقة مالية ادت لهجر زوجته له بسوهاج.

> تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة طما من جمال شكري معوض سن 36 مهندس زراعي ويقيم كوم غريب، بقيام مجهولين باختطاف نجل شقيقته أيمن إيليا سعيد داوود سن 34 عامل ويقيم بذات الناحية حال تواجده بأرضه الزراعية الكائن بنجع شمه – دائرة المركز وطلب فديه مقابل إطلاق سراحه، وتم توجيه فريق بحث من ادارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعه .

> توصلت جهود ضباط فريق البحث إلي عدم صحة الواقعة وقيام المبلغ باختطافه باختلاقها بهدف إجبار أهليته وأقاربه علي دفع الفديه والتحصل عليها لنفسه لمروره بضائقة مالية وعدم توافر مصاريف المعيشة الأمر الذي دعا زوجته إلي مغادرة منزل الزوجية.

و أضافت التحريات إلي قيام أهليته بدفع مبلغ مالي “4″ ألاف جنيه وتسليمها لأحد الأشخاص “مجهول”؛ لإطلاق سراحه.

تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المبلغ باختطافه المذكور في أحد الأكمنة المعدة لذلك وبحوزته المبلغ المالي المشار إليه كما ضبط بحوزته الهاتف المحمول الذي كان يستخدمه في الاتصال بأقاربه والتفاوض معهم.

بمواجهة المذكور، اعترف بارتكابه للواقعة علي النحو الوارد سلفاً.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 87 إداري مركز طما لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة.