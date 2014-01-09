إنشاء إدارة لتشغيل مستشفى جامعة خالد

أصدر مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود قراراً بإنشاء إدارة جديدة بالجامعة بمسمى (إدارة تشغيل المستشفى الجامعي) بحيث ترتبط إدارياً بوكيل الجامعة للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى تكليف مساعد وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد آل جلبان بالإشراف عليها. وتتلخص أهم مهام هذه الإدارة في وضع الخطة التشغيلية للمستشفى، ورسم سياسات العمل وآلياته ووضع اللوائح والهيكلة الداخلية للمستشفى وتعديلها، بالإضافة إلى وضع الميزانية التشغيلية التقديرية والإشراف على سير العمل في التشغيل ومتابعة مستوى الأداء واتخاذ المبادرات بما يحقق رؤية وأهداف وقيم مستشفى الجامعة.