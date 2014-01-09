ارتفاع منسوب المياه في سد بيش 58.60 متراً وسد الملك فهد ببيشة إلى 27.75متراً.. وحنيفة 3.10 أمتار

أصدرت وزارة المياه والكهرباء امس نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق مختلفة من المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بحسب التقارير الواردة من المحطات المناخية التابعة لها، وجاءت على النحو التالي: أولاً: كمية الأمطار: منطقة الرياض: المصانع بالرياض 2.00ملم منطقة الشرقية: مطار الاحساء 5.60ملم بقيق 2.00ملم مركز الأبحاث / الاحساء 6.00ملم القطيف 9,00ملم الدمام 3,00ملم سلوى 3,50ملم منطقة الباحة: المندق 2,00ملم

ثانياً: منسوب السدود: منطقة الرياض: حنيفة 3.10 أمتار الحائر بالرياض 3.00 أمتار نمار 2.00 متر الحريقة 3.20 أماتر العلب 5.00 أمتار سدوس4.70 أماتر الحائر بالمجمعة 3.20 أمتار ثادق 1.00 متر حريملاء 2.00 متر جلاجل 6.20 أمتار روضة سدير 0.70 متر حوطة سدير ( الأمالح ) 1.50 متر الغاط 6.00 أمتار ضرماء 2.50 متر الحريق بالوشم 3.50 أمتار حديجة 1.00 متر السديرية (أم نخلة) 3.80 أمتار الشمام 1.20 متر البرة 3.50 أمتار الحريق 3.30 أمتار لصاد ( نعام ) 3.30 أمتار

حوطة بني تميم 2.50 متر لبن 1.30 متر ملهم 1.70متر البوضة 1.00 متر الشعراء 3.00 أمتار مزوى 0.60متر حجيلا 3.90متر العيينة 1.00متر المهدية 7.50متر المطيرفية 4.00 أمتار الحنابج 2.30متر المنحنى 4.50 أمتار المزيرعية 3.50 أمتار الحليفة المساعد 2.90 متر الحلوة 1.80 متر عضيدان 1.00 متر خنقة عروى 3.00 أمتار الداهنة 4.50 أمتار الحيسية 2.00 متر الجزر 2.00 متر البير 2.00 متر المشقر 3.00 أمتار

منطقة مكة المكرمة: أوثال 4.00 أمتار داماء 7.00 أمتار لية 7.00 أمتار ثمالة 7.75 أمتار عتام 7.00 أمتار لصب 10.00 أمتار كلاخ 4.00 أمتار العطاء 5.00 أمتار الشواحطة 2.00 متر الشعيراء 6.00 أمتار قرن 5.00 أمتار بسل 5.00 أمتار ملكان 12.00 مترا المخاضة 5.00 أمتار وادي حلى 27.60 مترا رابغ 31.19 مترا مرواني 6.99 أمتار ميسان 5.00 أمتار كرا قوامة 4.00 أمتار الجذية بشوقب 15.00 مترا العقور 2.00ملم بطحان الكامل 7.00 أمتار ضراء 2.00متر

منطقة عسير: بيشة (الملك فهد) 27.75 مترا أبها 11.90مترا مربة 18.00 مترا بدوة 15.60 مترا عتود تهامة 25.00 مترا تمنيه 7.50 أمتار عراعر 12.90 مترا عياش 13.80 مترا الغرابة 21.00 مترا الفيض 17.40 مترا تندحة 80ر5 أمتار خثعم 80ر2 متر المحزمة 5.60 أمتار العسران 5.80 أمتار الدهناء 8.20 أمتار الحرجة 4.10 أمتار سرابة 2.60 متر جوف ال معمر 1.50 متر عتود الخميس 20ر3 أمتار الحفة 6,50 أمتار الماوين 6.00 أمتار طبب 7.50 أمتار نبا 40ر7 أمتار السودة 6.50 أمتار.

سروم الحرجة 3.30 أمتار غضارة 4.60 أمتار ثما 2.40 متر العادية 6.80 أمتار العيزاء 5.20 أمتار وسائب 2.10 متر روام 80 ر12 مترا العوض 60ر8 أمتار شراقب 8.50 أمتار سروم النماص 4.10 أمتار ذهبان 9.70 أمتار بني قيس 12.50 مترا ال درهم 10.00 أمتار باشوت 30ر3 أمتار أبو خضاعة 50ر1متر منطقة جازان: بيش 60ر58 مترا جازان 17ر7 أمتار ضمد 00ر12 مترا.

منطقة نجران: الاثايبة 2,50 متر خضيران 5,00 أمتار السلامة 3,50 أمتار منطقه الباحة : العقيق 40ر20 مترا الجحافين 00ر6 أمتار ثراد 00ر15مترا الخالة 90ر6 أمتار مدهاس 30ر3 أمتار الطلقية 00ر7 أمتار الضحيان 80ر11 مترا ظروة 90ر7 أمتار الخرار 90ر1 متر الملح 50ر9 أمتار ماطوة 00ر6 أمتار الملد 60ر4 أمتار المرباة 80ر9 أمتار

بيدة 00ر9 أمتار زقط 50ر4 أمتار القمع 00ر5 أمتار المظلمات 50ر3 أمتار المرزوق 50ر7 أمتار العريشين 20ر6 أمتار سبيحة 90ر1 متر الهيجة 90ر6 أمتار الحبيس 30ر5 أمتار الصدر 90ر17 مترا العفارة 90ر1 متر الرتق 70ر7 أمتار الجنابين 00ر23 مترا دوقة 00ر7 أمتار الحليه 70ر2 متر