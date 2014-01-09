الكورة مش مع عفيفي - تحليل زملكاوي لمباراة الجيش.. انبهار حلمي طولان

"حلمي طولان مش مذاكر للاعيبة غير سؤال العمق.. اتقفل العمق ملقيناش إجابة.. ووقفنا نبص لورقة الإجابة بانبهار شديد.. أجناب ماذكرناش، رتم أسرع منعرفوش، الفتحة مش حافظنها".

"فيديو بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول فوز الزمالك على طلائع الجيش في الدوري الممتاز بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وباسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

لمشاهدة الحلقة:

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