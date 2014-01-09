بالصور.. محافظ جنوب سيناء يزور مصابي حادث الاتوبيس بطريق “شرم الشيخ-دهب”



> زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مصابي حادث الميكروباص السياحي الذي لقى سائح روسي ومصرى مصرعها به واصيب 10 سياح اخرين حيث كان الميكروباص السياحى يقل مجموعة من السياح الروس كانوا عائدين من رحلتهم لمدينة سانت كاترين حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدي إلى انقلاب الميكروباص السياحي ووفاة السائق وأحد السياح الروس،

> و أسفر عن إصابات مختلفة لعدد 9 من السياح وثلاث حالات في العناية المركزة وينتظر خروجهم غدا.

و أكد الدكتور محمد العشري مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي أن المصابين في حالة جيدة ومنهم حالات سيتم خروجها خلال أيام قليلة، وتوالي النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي تبين من المعاينة الأولية وأقوال الركاب أنه خطأ شخصي من السائق والسرعة العالية تسببت في انقلاب المركبة .

> وقد أمر المحافظ بتكريم أحد الركاب الروس بإهدائه درع وميدالية المحافظة لإظهاره شجاعة بالغة في إنقاذ المصابين ومساعدة رجال الإسعاف في نقل الجرحى .