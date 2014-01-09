حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلسي ضاحية واسط ومويلح

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ( 1) لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة، ونص المرسوم في مادته الأولى على تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء محمد راشد بيات (الياش)، وعلي محمد ناصر العويس (السويحات)، ومحمد سلطان بالجيو السويدي (القوز)، سالم علي المزيني (الرمثاء)، ومحمد عثمان المازمي (الرماقية)، وخالد محمد السميري (موافجة)، وعلي أحمد بو غازيين (السويحات).

كما نص المرسوم على أن ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون بالاتفاق أو بالانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه. ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة، ونص المرسوم في مادته الأولى على تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالي ذكرهم، جاسم حميد علي آل علي (الجرينة)، وعبد الله صالح مبارك الجنيبي (الجرينة)، وحسين عبد الله آل درويش (الجرينة 1)، وعبد الله سالم المشوي ( القرائن)، وصلاح خميس إبراهيم الحوسني (القرائن)، وماجد سالم سيف الجنيد (القرائن)، وذياب محمد علي بني ياس ( النوف).

كما نص المرسوم على أن ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون بالاتفاق أو بالانتخاب بالاقتراع السري المباشر، وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عن غيابه أو خلو منصبه، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.