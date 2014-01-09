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الفيفا يحرم لاعب سلفادوري من مزاولة أي نشاط كروي مدى الحياة بسبب التلاعب

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الفيفا يحرم لاعب سلفادوري من مزاولة أي نشاط كروي مدى الحياة بسبب التلاعب الفيفا يحرم لاعب سلفادوري من مزاولة أي نشاط كروي مدى الحياة بسبب التلاعب

سان سلفادور، (إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن توقيع عقوبة قاسية على لاعب سلفادوري أدين بالتلاعب في نتائج المباريات بحرمانه من مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة مدى الحياة.

وأصدر الفيفا بيانا يعلن فيه قرار اللجنة التأديبية بمنع اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم مدى الحياة، وذلك بعد تلقي نتائج التحقيقات التي أجراها الاتحاد السلفادوري.

يأتي ذلك بعد شهرين من إصدار الاتحاد السلفادوري في 12 نوفمبر الماضي قرارا بمعاقبة المدافع الكسندر إسكوبار بالإيقاف مدى الحياة بعد تورطه في التلاعب بنتائج 23 مباراة للمنتخب الوطني.

ويعد إسكوبار الحلقة الاخيرة في سلسلة اتهامات وجهت لـ25 لاعبا في السلفادور بالغش في نتائج مباريات مقابل الحصول على رشاوى مالية من شبكات مراهنة دولية.

وعوقب 23 لاعبا من المتهمين، من بينهم 15 بالإيقاف مدى الحياة، واثنين بالإيقاف عامين، ولاعب واحد بالإيقاف 18 شهرا، وآخر لعام واحد، وأربعة لاعبين لمدة ستة أشهر، فيما تمت تبرأة لاعبين فقط.

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