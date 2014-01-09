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«بهاء الدين»: الحكومة ليست «حائرة».. والمزاج العام للمصريين يتجه لـ«الرئاسية أولًا»

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«بهاء الدين»: الحكومة ليست «حائرة».. والمزاج العام للمصريين يتجه لـ«الرئاسية أولًا» «بهاء الدين»: الحكومة ليست «حائرة».. والمزاج العام للمصريين يتجه لـ«الرئاسية أولًا»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إن الحالية ليست حائرة، ونفذت عددًا من المطالب الشعبية، مضيفًا أن أبرز المطالب الشعبية المستجاب لها هي الحدان الأقصى والأدنى للأجور.

وأضاف «بهاء الدين»، في حوار لبرنامج «يحدث في »، على قناة «أم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن «الاستفتاء على الدستور هو الاستحقاق الأهم في خارطة الطريق»، موضحًا أن الوضع الاقتصادي يقف على قدميه، وأن الاتجاه الأغلب لدى المواطنين هو التصويت بالموافقة على الدستور.

وتابع: «رغم صعوبة مهمة الحكومة خلال الـ6 شهور الماضية، لكننا سعداء بتحمل جزء من المسؤولية»، مشيرًا إلى أن الحشد للتصويت بـ«نعم» على الدستور لا يقلقه ورأيه أن الاتجاه الغالب هو الموافقة عليه.

وأكد «بهاء الدين» أنه يجب ألا نرى التصويت بـ«لا» على الدستور خيانة للوطن، موضحًا أن مبادرته التي طرحها من قبل للمحافظة على المسار الديمقراطي، وليس تحقيق المصالحة بين طرفين.

وأشار إلى أن الاقتصاد كان على حافة الهاوية قبل «30 يونيو» والحكومة الحالية ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مضيفًا أنه كان من أنصار إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا لخارطة الطريق، ولكن مشروع الدستور الحالي بعد الموافقة عليه سيمنح رئيس الجمهورية حق تعديل خارطة الطريق، وأن المزاج العام في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.

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