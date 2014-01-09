جابر نصار: فصلنا كل مرتكبي الأعمال الإجرامية من الجامعة

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 08-01-2014 22:42

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة لن يتوانى لحظة في التصدي للإرهاب وتحويل مثيري الشغب إلى النيابة، مؤكدًا أن الجامعة فصلت كل من ساهم في ارتكاب أعمال إجرامية داخل الحرم الجامعي، مثل الحرق أو التخريب.

وأضاف "نصار"، خلال حواره في برنامج "البلد اليوم"، على قناة "صدى البلد"، أن جامعة القاهرة ملك لكل المصريين، ولا بد من تعديل القوانين الخاصة بمعاقبة مثيري الشغب للمحافظة على الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة يستجيب لأي مظاهرة تخرج بمطالب تعليمية أو إدارية داخل الجامعة خلال 48 ساعة بحد أقصى، حتى لا ينضم أصحاب المطالب المشروعة لطلاب الإخوان الذين يتظاهرون لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن الجامعة ليست ساحة للصراع السياسي.