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رولا خرسا تسطو على انفراد "الوطن" في برنامجها بقناة "صدى البلد"

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رولا خرسا تسطو على انفراد "الوطن" في برنامجها بقناة "صدى البلد" رولا خرسا تسطو على انفراد "الوطن" في برنامجها بقناة "صدى البلد"

كتب : ربيع ممدوح منذ 57 دقيقة

في خطوة بعيدة عن قواعد المهنية الإعلامية والصحفية، قامت الإعلامية رولا خارسا مقدمة برنامج "البلد اليوم" الذى يذاع على قناة "صدى البلد" بالسطو على انفراد جريدة "الوطن" الخاص بقيادات الإخوان داخل قاعة المحكمة، وهم يتناولون طعام الإفطار، رغم إعلانهم الإضراب عن الطعام، دون الإشارة إلى مصدر الفيديو الذي انفردت به "الوطن"، فضلا عن قيامها بحذف العلامة الخاصة بـ"الوطن" من الشاشة، لتعرضه وكأنه تصوير خاص ببرنامجها، وهو أمر غير مقبول بالمرة، بخاصة وأن برامج أخرى تحترم مهنيتها قامت بعرض الانفراد دون أن تزيل علامة الوطن من عليه أو تغير من ملامحه لتنسبه لنفسها.

و"الوطن" تناشد إدارة قناة صدى البلد، التي تجل لها كل تقدير واحترام، بمخاطبة العاملين لديها بالالتزام بالقواعد المهنية، والتأكيد على أهمية نسب المعلومة إلى صاحبها، بخاصة وأنها السابقة الأولى التى تفعلها "صدي البلد" التي دائما ما تحتفي بانفرادات "الوطن"، إلا أن الموقف الأخير كان محل استغراب شديد من "الوطن"، التى قامت بالاتصال الهاتفي برئيس تحرير البرنامج أثناء عرضه، ووعد بتصحيح الخطأ الذي وصفه بأنه "غير مقصود"، إلا أن مقدمة البرنامج تجاهلت الاعتذار عن عملية "السطو" المعلن على انفراد "الوطن".

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