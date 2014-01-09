إيقاف نيلسون فالديز بسبب احتفال خارج.. واللاعب يفسر موقفه

قرر نادي الجزيرة الإماراتي إيقاف مهاجم باراجواي والفريق نيلسون فالديز بسبب احتفاله الخارج بهدفه.

لاعب بروسيا دورتموند الأسبق سجل هدفين في فوز فريقه بثلاثية على الشعب في الدوري الإماراتي.

وخلال احتفال اللاعب بالهدف، صدرت عنه إشارات غير لائقة، ما دفع رئيس النادي لاتخاذ قرار بإيقافه لأجل غير مسمى.

وعقب اللاعب في تصريحات صحفية يوم الأربعاء "لم أقصد أي إشارة، كنت مصابا وأردت أن أخرج مستبدلا.. لا أفهم لماذا أساؤوا تقدير ما فعلت".

وتابع "لو أرادوا رحيلي فلا مانع سأرحل، لكني كنت راغبا في البقاء مع الفريق".