بهاء الدين: أميل لإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.. و الدستور سيمر بنسبة موافقة كبيرة

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجموعة الاقتصادية، إن ثورة “30 يونيو”، أثرت بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي المصري، مستدلاً على ذلك بأنه تم ضخ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد المصري.

وأوضح بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع على قناة “MBC مصر”، أنه تم ضخ 4.5 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، بينها 3 مليارات دولار استثمارات إماراتية كمنحة لا ترد، متوقعًا أن يظهر تأثير ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

> و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، إنه يميل لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مُشيرًا إلى أنه يتوقع مرور الدستور بنسبة كبيرة من الموافقة.

> و شدد بهاء الدين على أن حكومة الببلاوي تتبنى مبدأ العدالة الاجتماعية والحرص على إعادة توزيع الثروة على المواطنين بشكل عادل، مؤكدًا أنه من أنصار وضع ضوابط للأجور بالبنوك تراعي طبيعة هذه الكيانات بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

> وكشف بهاء الدين أن الحكومة ضخت ما يزيد على 61 مليارًا في الاقتصاد المصري من بينها 50 مليارًا في مجال البنية التحتية، مُوضحًا أن 30 مليارًا منها من موارد مصرية.