كابيللو: روسيا في البرازيل من أجل 2018.. وبيليه الأعظم

مدريد، (إفي): أكد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو أن منتخب روسيا يطمح للوصول الى "أبعد نقطة" في مونديال البرازيل 2014.

وأوضح كابيللو في مقابلة لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) أن المنتخب الذي يقوده لا ينوي الخروج مبكرا من كأس العالم الذي يعود اليه "الدب" الروسي بعد انقطاع دام 12 عاما.

وعين كابيللو مدربا لمنتخب روسيا في يوليو/تموز 2012 وكانت مهمته الأساسية هي بناء منتخب قادر على المنافسة في كأس العالم روسيا 2018 ، لذا فإن المشاركة في البرازيل 2014 خطوة مثالية نحو بلوغ هذا الهدف.

لكن المدرب الإيطالي لا يريد أن يتوقف مشوار فريقه مبكرا كما فعل على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا في جنوب أفريقيا 2010 عندما خرج منتخب "الأسود الثلاثة" في ثمن النهائي بعد خسارة قاسية أمام ألمانيا 1-4.

وقال كابيللو "لم تتأهل روسيا إلى كأس العالم منذ 12 عاما. ستسمح لنا المشاركة في البرازيل باكتساب الخبرة على أعلى مستوى استعدادا للنسخة التالية في روسيا. سنذهب بالتالي إلى البرازيل بإهتمام كبير ورغبة بخوض بطولة جيدة. لكن هذا لا يعني بأننا نذهب إلى هناك من دون أي طموح، سنسعى للوصول الى أبعد نقطة، لكن الأولوية ستكون لتخطي مرحلة المجموعات".

وردا على سؤال حول السر في الفاعلية الهجومية لروسيا خلال تصفيات المونديال (20 هدفا) والصلابة الدفاعية، علّق "نحاول دائما تطوير فلسفة لعب تتماشى مع كرة القدم الحديثة، الأساس هو المحافظة على التماسك في مختلف الخطوط وتبادل الكرات القصيرة. لقد تأهلنا لأننا وجدنا التوازن المطلوب في الشق الهجومي من دون أن يتأثر الخط الخلفي".

وأضاف "يتعين ترك الحرية أمام اللاعبين الموهوبين لإبراز موهبتهم. إذا كنا نملك لاعبين أقوياء من الناحية الفنية لكن لا يتمتعون ببنية جسدية قوية كما هو الحال بالنسبة إلى إسبانيا، فالإعتماد يكون على الإحتفاظ بالكرة واللعب عن طريق المثلثات. لكن إذا كنت تشرف على منتخب مثل بلجيكا حيث يبلغ طول كل لاعب أكثر من 1.86 مترا يمكن الإعتماد على كرة قدم بدنية".

وتابع "يتعين على المدرب أن يأخذ في الإعتبار هذه المعايير لكي يعتمد أسلوب اللعب لفريقه. شخصيا، عملت دائما مع مهاجمين عدة، لكني كنت أملك دائما فرقا منظمة جيدا في الدفاع وقادرة على شن الهجمات".

وفي سياق آخر اعتبر كابيللو أن بيليه هو أفضل لاعب برازيلي شاهده على مر العصور، مبينا "كنت محظوظا بمواجهة بيليه في صفوف منتخب إيطاليا .قبل ذلك، كنت أشاهده فقط على شاشة التلفزيون. في تلك المباراة رأيته يقوم بأشياء أدهشتني، فأيقنت بأنه أفضل لاعب في كل الأزمنة".

وتلعب روسيا في المونديال بالمجموعة الثامنة الى جانب منتخبات بلجيكا وكوريا الجنوبية والجزائر، وذلك بعد تصدرها لمجموعتها الأوروبية في التصفيات على حساب البرتغال.