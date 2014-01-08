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رسميا.. شابي ألونسو يجدد لريال مدريد

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رسميا.. شابي ألونسو يجدد لريال مدريد رسميا.. شابي ألونسو يجدد لريال مدريد

أعلن شابي ألونسو رسميا اليوم الأربعاء، أنه جدد عقده مع ريال مدريد لمدة عامين مقبلين.

وبذلك، حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على هدية الكريسماس الخاصة به، وهي التجديد لشابي ألونسو نجم وسط الميرنجي.

لاعب منتخب إسبانيا صاحب الـ32 عاما يعد أحد الأعمدة الأساسية لريال مدريد، وعقده القديم كان ينتهي في الصيف.

العديد من الأندية حاولت خطف نجم ليفربول الأسبق، منها مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس في إيطاليا.

وكان جمهور ريال مدريد قد هتف باسم شابي ألونسو، ودعوه للتجديد وهو ما دفع اللاعب للتوقيع بحسب تقرير ماركا.

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