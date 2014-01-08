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لوف يقود دعما ألمانيا لهتسلبرجر بعد الكشف عن مثليته

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لوف يقود دعما ألمانيا لهتسلبرجر بعد الكشف عن مثليته لوف يقود دعما ألمانيا لهتسلبرجر بعد الكشف عن مثليته

برلين، (إفي): تلقى اللاعب الألماني السابق توماس هتسلبرجر العديد من رسائل الدعم من مجتمع كرة القدم بعد أن كشف عن ميوله المثلية.

وأبدى رئيس الاتحاد الألماني فولفجانج نيرسباخ احترامه لهتسلبرجر، الذي "زاد"، على حد قوله، بعد اعترافه بمثليته خلال مقابلة لصحيفة (داي تسايت).

وأوضح نيرسباخ "خلال السنوات التي لعب بها للمنتخب كان هتسلبرجر مثالا يحتذى به، وشخص جدير باحترام الجميع، احترامي له زاد الآن".

كما أعرب مدرب المانشافت يواخيم لوف ولاعب أرسنال الإنجليزي لوكاس بودولوسكي عن مؤازرتهما للدولي السابق.

وهنأت الألمانية على لسان المتحدث باسمها شتيفن زايبرت اللاعب هتسلبرجر، مشددا على أنه لا مجال للتمييز أو للخوف داخل ألمانيا من إظهار الميول الجنسية.

وكان هتسلبرجر قد أفصح عن ميوله المثلية بعد أربعة أشهر من اعتزاله، لرغبته في مناقشة جادة لقضية حقوق المثليين في عالم الرياضة.

ولعب هتسلبرجر لمنتخب ألمانيا 52 مباراة دولية في الفترة بين 2004 و2010 ، وشهد بلوغ نهائي يورو 2008 والحصول على المركز الثالث بمونديال 2010.

كما لعب لفرق أستون فيلا وإيفرتون في إنجلترا، وكان قائدا لفريق شتوتجارت الألماني، بجانب فولفسبورج ولاتسيو الإيطالي.

وأصبح بذلك هتسلبرجر أول لاعب كرة قدم محترف في ألمانيا يعلن مثليته، وقد أكد أنه لا يشعر بالخزي أو العار لاعترافه، وأنه تحمل كثيرا النكات والسخرية من المثليين في غرف ملابس اللاعبين.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد وجه نداءا الصيف الماضي للاعبين المثليين بالكشف عن ميولهم الجنسية دون خوف.

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فيديو اليوم السابع

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