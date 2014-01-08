اليوم يفتح باب التقدم للاشتراك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

يفتح اليوم باب التقدم لاشتراك الأفلام فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ36، الذى تنظمه وزارة الثقافة من 9 إلى 18 نوفمبر 2014، ويستمر الباب مفتوحاً حتى 9 سبتمبر.

بعد مداولات بين لجنة إدارة المهرجان والاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس استمرت منذ أغسطس الماضى، أقر الاتحاد اللائحة الجديدة للمهرجان ليكون من بين 14 مهرجاناً فى العالم تنظم مسابقات دولية ومسجلة فى الاتحاد، وأهمها برلين وكان وفينيسيا، وبعد خمسة شهور من العمل، أتمت اللجنة إعادة هيكلة المهرجان، وتشكيل فريق العمل بحيث يتضمن أغلبية من العناصر الشابة الخبيرة الجديدة.

يتكون المهرجان من عشرة أقسام هى:

- مسابقة الأفلام الطويلة

- عروض خاصة

- مهرجان المهرجانات

- أفلام عن السينما

- كلاسيكيات الأفلام الطويلة

- كلاسيكيات الأفلام القصيرة

- السينما ضيف الشرف

- حلقة بحث

- معرض صور ووثائق

- معرض المطبوعات السينمائية

لأول مرة لا تقتصر المسابقة الدولية على الأفلام الروائية، وإنما تشمل أيضاً الأفلام التسجيلية والتشكيلية «التحريك»، ولأول مرة يمنح المهرجان الجائزة التقديرية عن مجمل الأعمال «الهرم الذهبى التذكارى» باسم نجيب محفوظ، ولأول مرة تنعقد أثناء المهرجان ثلاثة برامج موازية هى برنامج «آفاق السينما العربية»، وتنظمه نقابة المهن السينمائية، مثل «نصف شهر المخرجين» فى كان و«أيام فينيسيا» فى فينيسيا، وبرنامج «أسبوع النقاد الدولى» وتنظمه جمعية نقاد السينما المصرية مثل الأسبوع المماثل فى كان وفينيسيا، وبرنامج «سينما الغد الدولى» للأفلام القصيرة، وينظمه اتحاد طلبة المعهد العالى للسينما فى سابقة هى الأولى فى العالم.

وبينما تتشكل لجنة تحكيم مسابقة المهرجان من رئيس وستة أعضاء، وتمنح الهرم الذهبى لأحسن فيلم والهرم الفضى لأحسن إخراج وسيناريو وممثل وممثلة وأحسن إسهام فنى، تتشكل كل لجنة من لجان تحكيم البرامج الموازية من رئيس وعضوين وتمنح كل منها جائزتين، ولكل جائزة قيمة مالية باسم سعد الدين وهبة وصلاح أبوسيف فى برنامج النقابة، وباسم شادى عبدالسلام وفتحى فرج فى برنامج النقاد، وباسم يوسف شاهين ومحمد كريم فى برنامج اتحاد طلبة المعهد.

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