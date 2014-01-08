بالفيديو طرح أغنيىة شيرين “شكرا ياشهم”

طرحت اليوم شركة نجوم ريكوردزأغنية”شكرا يا شهم” من ألبوم شيرين القادم”أنا كتير”،و الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ،وألحان محمد يحيى،وتوزيع تومأ.

وكان ياسر خليل، المستشار الفني للشركة قد أعلن أن الألبوم سيطرح في منتصف شهر يناير المقبل، بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور .

> وأوضح خليل أن الألبوم كان مقرر له أن يطرح مع الاحتفال براس السنة الميلادية، ولكن بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها مصر حاليا تقرر تأجيله للموعد الجديد.

> وكانت شيرين قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان “ومين اختار”، من ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “أنا كتير”، واستطاعت أن تحقق نجاحا مع الجمهور منذ طرحها.

> وتتعاون شيرين في ألبومها الجديد مع الشعراء أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، محمد سرحان، عمرو الجارم، وأحمد الحبش، بالإضافة للمنتج والشاعر نصر محروس.

> كما تتعاون مع الملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، خالد عز، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، مدين، محمد النادي، وبلال الزين، ومن الموزعين حسن الشافعي، توما، أحمد إبراهيم، وبلال الزين.

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