جابر نصار: جامعة القاهرة حريصة على دورها المجتمعى بجانب التعليمى

نظم قطاع خدمة المجتمع إدارة القوافل الطبية بكلية طب جامعة القاهرة، اليوم، حفلاً لتكريم المساهمين والداعمين والقائمين على القوافل الطبية بنادى تجديف جامعة القاهرة .

وحضر الحفل كل من د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة، د. هشام عطا وكيل وزراة الصحة نائبًا عن وزيرة الصحة، د.جمال عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، د.عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.حسين خيرى عميد كلية الطب، وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، المشاركين فى القوافل الطبية، بالإضافة إلى العديد من الشركات والجهات الراعية للقوافل الطبية.

وبدأ الحفل، حسب بيان إعلامى، مساء اليوم، عرض فيلم قصير عن القوافل الطبية التى نظمتها الكلية فى الفترة الأخيرة، حيث تضمن الفيلم عرض الإنجازات التى حققتها هذه القوافل فى العديد من العشوائيات والقرى النائية الأكثر احتياجًا .

وفى كلمته، أكد نصار فى كلمته التى ألقاها فى الحفل على أن جامعة القاهرة حريصة على القيام بدورها المجتمعى، إلى جانب دورها التى تقوم به فى خدمة العملية التعليمية والبحث العلمى .

من جانبه، قدم د.على عبد الرحمن محافظ الجيزة كل الشكر والتقدير للجامعة وكلية الطب، على ما يتم تقديمة من خدمات للعشوائيات وقرى المحافظة الأكثر احتياجًا .

وتم تكريم المشاركين وشركات الأدوية المساهمة فى القوافل وإهدائهم دروع الجامعة وشهادات التقدير .

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