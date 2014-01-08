ضابط فقد بصره باشتباكات بين السرايات: تعرضت للإهانة خلال علاجى بلندن

صرح العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الذى أصيب بطلق نارى بوجهه خلال الاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس السابق محمد مرسى بمنطقة بين السرايات خلال شهر يوليو الماضى والذى يعالج حاليا بإنجلترا لـ"اليوم السابع" بأنه فوجئ عقب نقله لتلقى العلاج بلندن على نفقة وزارة الداخلية بمستوى متدن للخدمة بما لايتناسب مع الإصابة التى لحقت به والتى فقد على إثرها بصره وحطمت عظام وجهه.

وأكد النعمانى أن المسئولين بالسفارة المصرية بلندن أخبروه بأن وزارة الداخلية حددت له مبلغا ماليا ضئيلا لتكاليف العلاج والإقامة، وأنه تم تحديد فندق غير لائق ولا تتناسب الخدمات المقدمة به مع إصابته، وعندما طلب من المسئولين نقله إلى محل إقامة آخر ملائم وتوفير وسيلة مواصلات له لنقله إلى المستشفى طلبوا منه تحمل التكاليف من جيبه الخاص.

> وأضاف النعمانى أنه تعرض للإهانة خلال رحلة علاجه والتى مازالت مستمرة وأجرى خلالها 7 عمليات وينتظر إجراء 3 عمليات جراحية أخرى فى الوقت الذى أصيب فيه بحالة نفسية سيئة نتيجة لتخاذل المسئولين معه وأكد أنه لن يتقدم بشكوى لوزارة الداخلية موجها شكواه لرب العباد.

لمزيد من التقارير..

>مدير مباحث القاهرة: حررنا 3 جنود بعد اختطاف طلاب الأزهر لهم

عميد تجارة "عين شمس": يجب إنهاء العنف الطلابى لضبط عملية التعليم

وقفة أمام السفارة المصرية فى بيروت تأييدا للدستور الجديد