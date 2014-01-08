سفير مصر بالولايات المتحدة: الإقبال جيد في أولى ساعات الاستفتاء على الدستور

كتب : جهاد أحمد منذ 24 دقيقة

قال محمد توفيق سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التصويت على الدستور بدأ منذ أكثر من ساعتين، مؤكدا أن الإقبال جيد حتى الآن على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وأضاف توفيق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إستديو بث مباشر" على قناة CBC+2، أن الولايات المتحدة بها 31 ألف مصري مقيد في الاستفتاء، لافتا إلى أن عدد المراكز الانتخابية على مستوى الولايات المتحدة 5 مراكز انتخابية موزعة على ولايات نيويورك بوسطن شيكاغو واشنطن.

وأشار إلى أن السفارة أقامت مظلات خارج كل لجنة لانتظار الناخبين أسفلها للاحتماء من البرد الشديد، مشيرا إلى أن بعض الناخبين يواجهون صعوبة في الإدلاء بأصواتهم بسبب طول المسافة بين محل إقامتهم والمراكز الانتخابية.

وأكد أن السفارة طلبت تأمينات مكثفة للمراكز الانتخابية والقنصليات المصرية، مشير إلى أن السفارة دعت عددا من الجالية المصرية إلى متابعة سير التصويت لضمان الشفافية.