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رفض استئناف 12 من طلاب المحظورة بأحداث جامعة الأزهر واستمرار حبسهم 15 يوماً

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رفض استئناف 12 من طلاب المحظورة بأحداث جامعة الأزهر واستمرار حبسهم 15 يوماً رفض استئناف 12 من طلاب المحظورة بأحداث جامعة الأزهر واستمرار حبسهم 15 يوماً

اشتباكات اخوان الازهر مع الأمن _ أرشيفية

 

رفض، مساء اليوم الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية استئناف 12 من طلاب الجماعة الإرهابية على قرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهم في أحداث الشغب بجامعة الأزهر مع استمرار حبسهم.

وشملت لائحة المتهين كلاً من “خالد ع أ “، و”مصطفى ع م “، و”محمد ك ط “، و”صابر ف م”، و” عمرو ط ك “، و” حسن ح خ “، و” خيرى أ ف” ، و ” رشاد م س ” ، و ” إبراهيم أ ض” ، و ” حسام ر م ” ، و ” إسماعيل خ ن ” ، و ” فتحى غ ر “.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ، تهم إثارة الشغب ،والبلطجة، ومقاومة السلطات ،والتجمهر ، وتكدير السلم العام ،والقتل العمد، والشروع في القتل ،وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ،وتعطيل المرور.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ، بإخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه هيئة المحكمة، لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لأن جميع المتهمين طلاب في مراحل التعليم المختلفة ، ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى من هروبهم.

 

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