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الاثنين..”كمل جميلك”و “الطرق الصوفية ينظمان مسيرة لدعم ترشيح “السيسي” للرئاسة

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الاثنين..”كمل جميلك”و “الطرق الصوفية ينظمان مسيرة لدعم ترشيح “السيسي” للرئاسة الاثنين..”كمل جميلك”و “الطرق الصوفية ينظمان مسيرة لدعم ترشيح “السيسي” للرئاسة

قالت مها عبدالعزيز المتحدثة باسم حملة “كمل جميلك”لدعم ترشيح للرئاسة إن مجموعة من قيادات الحملة علي رأسهم مؤسسها رفاعي نصر الله قاموا بزيارة مجموعة من الكنائس اليوم في اطار تهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد وتضمنت هذه الزيارات كنيسة العذراء بالخرنفش بحي الجمالية بوسط القاهرة وكنائس أخري.

وأضافت “عبدالعزيز” في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن الحملة ستنظم مسيرة بالاشتراك مع الطرق الصوفية  عصر  يوم الاثنين المقبل في اطار دعوة المصريين لترشيح السيسي للرئاسة وكذلك الترويج للدستور الجديد، لافتة إلي أن هذه المسيرة تبدأ من أمام مسجد الجعفري وتستمر حتي بعد العشاء من نفس اليوم.

وأكدت أن الحملة بصدد عقد لقاءات مع عدد من الحملات المؤيدة لترشيح الفريق السيسي منها لقاء يعقده “نصر الله” غدا الخميس مع حملة “بأمر الشعب” لمناقشة آلية العمل في المرحلة المقبلة.

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أونا

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