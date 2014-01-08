“الداخلية”: القبض على 27 من طلاب تنظيم الإخوان بالأزهر حاولوا تعطيل الإمتحانات

ألقت قوات الأمن القبض على 27 من الطلاب مثيرى الشغب، بجامعة الأزهر بمدينة نصر، و كلية أصول الدين بمحافظة أسيوط، لإتهامهم بمحاولة تعطيل الإمتحانات.

وقالت الوزارة خلال بيان لها، مساء اليوم، الأربعاء، إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على تجمعات طلابية من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى الذين قاموا بإثارة الشغب فى محاولة لتعطيل سير الإمتحانات، فتعاملت معهم القوات وقامت بتفريقهم وتمكين باقى الطلاب من أداء الإمتحان.

> و أكد البيان إصابة عدد من رجال الشرطة بإصابات مختلفة من بينهم أحد ضباط قطاع الأمن المركزى بأسيوط بنزيف داخلى وجرح قطعى أسفل العين نتيجة رشق القوات بالحجارة .

> كما شددت الوزارة على إضطلاعها بدورها فى الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين وممتلكاتهم وإتخاذها كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة صور الخروج على القانون.