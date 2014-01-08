الجالية المصرية بالولايات المتحدة تبدأ التصويت على الاستفتاء

قام أعضاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بالتوافد صباح اليوم على مقر اللجان الانتخابية الفرعية بالولايات للتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وفتحت السفارة المصرية بواشنطن أبوبابها منذ الصباح الباكر للناخبين المقيمين بالعاصمة الأمريكية والولايات المحيطة بها.

وتشير التوقعات إلى أن أعداد المشاركين فى التصويت سترتفع خلال عطلة الأسبوع يومى السبت والأحد.

ويسمح للمصريين المقيمين بأمريكا التصويت فى ٥ مقرات رئيسية حول الولايات المتحدة، وهى مقر السفارة بالعاصمة واشنطن، والقنصليات المصرية فى كل من مباكردينة شيكاجو بولاية إلينوى، ومدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ومدينة هيوستن بولاية تكساس، ومدينة نيويورك.

ووفقًا لتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، سوف يتم السماح بالمشاركة فى عملية التصويت فقط لمن ينطبق عليهم الشروط مثل مصرى حامل لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن، وأن يكون مسجلا ًعلى كشوف الناخبين بالولايات المتحدة قبل ٢ ديسمبر الماضى.

وستستمر عملية التصويت لمدة ١٢ ساعة يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وذلك لمدة ٥ أيام، بداية من غد الأربعاء ٨ يناير، على أن يغلق باب التصويت فى الساعة ٩ مساء يوم الأحد المقبل الموافق ١٢ يناير.