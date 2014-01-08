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عمرو موسى: الدستور يضمن القضاء على البيروقراطية بتطبيق اللامركزية

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عمرو موسى: الدستور يضمن القضاء على البيروقراطية بتطبيق اللامركزية عمرو موسى: الدستور يضمن القضاء على البيروقراطية بتطبيق اللامركزية

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إنه لن يتم القضاء على البيروقراطية إلا من خلال تطبيق اللامركزية.

وأضاف موسى، خلال ندوة مستقبل الصناعات المصرية فى ظل دستور ٢٠١٣، مساء اليوم، إنه أجرى عدة زيارات بالمحافظات خلال الأيام الماضية، لتوضيح مواد الدستور، لأقول نعمين للدستور وليس نعم واحدة".

وأشار موسى إلى أن الدستور به جميع المواد التى تساعد على تنمية الصناعة، كما أنه يقضى على الديكتاتورية التى عانت منها خلال الأعوام الماضية.

وأكد موسى، أن أهم أبواب الدستور هو الباب الخاص بالإدارة المحلية، والذى يعطى صلاحيات واسعة للمحافظين ورؤساء الأحياء فى اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه فى السابق كان يتم بناء سور المدرسة ينتظر قرارا من الوزير.

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