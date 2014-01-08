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هذه هي عروس عباس النوري الجديدة في "باب الحارة"

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هذه هي عروس عباس النوري الجديدة في "باب الحارة" هذه هي عروس عباس النوري الجديدة في "باب الحارة"

بعد اعتذار كل من سلافة معمار ونسرين طافش عن أداء دور "ضرّة" "أم عصام" في الجزء السادس من "باب الحارة"، وافقت الفنّانة السّوريّة ميسون أبو أسعد على أداء الدّور.
وتُجسّد ميسون أبو أسعد دور فتاة فرنسيّة كانت تعمل كممرّضة في مستشفى دمشقي في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريّا، ويتعرّف "أبو عصام" عباس النوري عليها في فترة مرضه، حيث تكون الممرّضة المشرفة على علاجه ويقع في غرامها ويتزوّجها.
وتستشيط "أم عصام" غضباً التي تجسّد دورها الفنانة صباح الجزائري، عندما تعلم بزواج "أبو عصام" لامرأة أخرى، وخاصةً أنّ "الضّرّتين" ستعيشان معاً في نفس المنزل.
يشار إلى أنّ تصوير "باب الحارة" بجزئيه السّادس والسّابع يجري حالياً في دمشق.

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