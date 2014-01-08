20% انخفاض فى أسعار الأسماك بسوق العبور

انخفضت أسعار الأسماك بسوق العبور بنسبة تجاوزت 20% بسبب عدم إقبال المستهلكين على شراء الأسماك إلى جانب اختفاء العديد من الأنواع من الأسواق وأهمها الجمبرى بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أحمد هارون تاجر أسماك بسوق العبور أن هناك ركودا شديدا يضرب أسواق الأسماك بسبب أحجام المستهلكين عن الشراء مشيرا أن سمك البلطى انخفض سعرة من 14 جنيها فى سوق الجملة ليباع ب 11 جنيها وللمستهلك 12 جنيها، والبورى 27 جنيها جملة 28 جنية للمستهلك وسمك المكرونة 25 جملة 30 جنيها للمستهلك والقراميط وصل سعرها اليوم بسوق العبور إلى 9 جنيهات جملة و11 جنيها للمستهلك وسمك البياض يباع 22 جنيها، جملة وللمستهلك 24 جنيها.

وقال إن الكابوريا بدأت فى الظهور بأسواق الجملة يباع الكيلو 30 جنيها وللمستهلك 35 جنيها والمرجان الخليجى 9 جنيهات فى أسواق الجملة 12 جنيها للمستهلك والبربونى المستو رد 133 جنيها للكرتونة بها 7 كيلو والجمبرى المستورد يباع 110جنيهات للكيلو فى أسواق الجملة و112 للمستهلك.

وقال إن أسماك بحيرة أسوان سجلت الأسعار بها انخفاضا ملحوظا ليباع السمك البلطى 3 جنيهات جملة و5 جنيهات للمستهلك وفلية البلطى الأسوانى 12 جنيها جملة 14 جنيها للمستهلك.

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