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وليد هلال: الصناعة تحتاج لدستور يحقق العدالة بين المستثمرين والدولة

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وليد هلال: الصناعة تحتاج لدستور يحقق العدالة بين المستثمرين والدولة وليد هلال: الصناعة تحتاج لدستور يحقق العدالة بين المستثمرين والدولة

قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ورئيس جمعية الصناع المصريون، إن الصناعة فى أمس الحاجة إلى دستور يعمل على تحقيق العدالة بين الصناع والدولة، وحماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، والفصل بين الصانع والعامل.

وأضاف هلال، خلال المؤتمر مستقبل الصناعات المصرية فى ظل دستور 2013، والذى نظمته جمعية الصناع المصريون مساء اليوم، أن البيروقراطية من أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع الصناعة، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، والتى قد تصل إلى 3 سنوات.

وأكد هلال، أن الدولة لم تطرح أية مساحات للأراضى على المستثمرين منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن الناتج القومى والنمو الاقتصادى لا يتحقق إلا بالاستقرار الاقتصادى والصناعى.

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