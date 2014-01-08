"تى إى داتا" تستمع لمقترحات العاملين فى صياغة إستراتيجية الشركة

عقدت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" لقاءها السنوى لتكريم عدد من الموظفين المثاليين خلال عام 2013، وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول أهم محطات التى تحققت، ودور أسرة العاملين فى نمو الشركة خلال العام المنتهى.

وأكد تامر شلبى مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة أن "تى إى داتا" تحرص سنويا على عقد هذا اللقاء.

وأضاف أن متطلبات السوق المتغيرة وحرص الشركة على ريادة سوق الإنترنت يحتم على الإدارة التشجيع المستمر مؤكدا أن "تى إى داتا" تحرص على توفير البيئة المناسبة لموظفيها، وتحرص على الاستماع لهم ولمقترحاتهم فى صياغة إستراتيجية العام الجديد.

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