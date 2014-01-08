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أكثر من مليون صينى يموتون سنويا بسبب التدخين

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أكثر من مليون صينى يموتون سنويا بسبب التدخين أكثر من مليون صينى يموتون سنويا بسبب التدخين

أعلنت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة الصينية، أن أكثر من مليون شخص، يموتون فى الصين، سنوياً، جراء الأمراض المتعلقة بالتدخين، فيما يموت 100 ألف شخص بسبب الأمراض التى يسببها التدخين السلبى.

وتعتبر الصين من أكثر الدول المصنعة والمستهلكة للسجائر، التى يدخنها أكثر من 300 مليون شخص، فيما يصل عدد المدخنين السلبيين 740 مليون شخص.

وتصنع الصين 41% من إنتاج العالم من السجائر، وبحسب الإحصائيات التى أجريت فى الصين، حول استهلاك منتجات التبغ عام 2010 تبين أن 33% من الصينيين مدخنون.

وكانت الصين، حظرت عام 2011 التدخين فى الفنادق، والمطاعم، والأماكن العامة، إلا أن غياب الرقابة والعقوبات الرادعة أفقد الحظر فعاليته.
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