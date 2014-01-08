"أبو حديد" يجتمع مع قيادات بنك الائتمان الزراعى لإعادة هيكلته

اجتمع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات ببنك التنمية والائتمان الزراعى، لمناقشة مطالب العاملين بالبنك، والاستماع إلى المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة البنك وتطوير أداء العمل به.

وتساءل أبو حديد عبر بيان صادر من الوزارة اليوم عن سبب تأخر إرجاء قرار وقف بعض العاملين بالبنك بسبب إبداء الرأى على الفيس بوك، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ما أسماه بالكرامة المهنية، وأهمية التواصل بين قيادات البنك والعاملين به، وإيجاد الحلول المناسبة لحل مشاكلهم.

وأكد وزير الزراعة، على ضرورة تفعيل دور البك فى القرى بالمحافظات، وتكاتف كافة قياداته لتحقيق المصلحة العامة، وخدمة ومساعدة الفلاح، مشيراً إلى استعداده لعمل تغييرات جذرية يضمن بها تحقيق مصلحة البنك والتواصل مع الجميع.

ولفت أبو حديد إلى ضرورة تفادى إصدار التعليمات المكتبية غير المدروسة، مما يساهم فى تحقيق العدالة فى توزيع العمالة على البنك الرئيسى والمحافظات وبنوك القرى، والتى تفتقر إلى العمالة، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار المديرين بحيث تتيح الفرصة للجميع، وأوضح أنه لا يجوز أى شكل من الأشكال احتكار الرأى، وأن حرية إبداء الرأى مكفولة للجميع دون إساءة لأحد.

وفى نهاية الاجتماع كلف أبو حديد، رئيس مجلس إدارة البنك ببحث قواعد الترقية الموجودة وتحريك القيادات المتوسطة والصغيرة، وايجاد فرصة للحوار مع رؤساء القطاعات، وتقديم رؤيا مشتركة لتطوير منظومة العمل بالبنك، وبحث الامور التى تم عرضها من خلال العاملين بالبنك، ومناقشتهم والتواصل معهم، والوصول لوجهات نظر متقاربة، وذلك للحد من الاختلافات فى الرأى لاستيعابها والاستفادة منها.

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