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"الصحفيين" تقرر زيادة وحدات "التمويل العقارى" لـ1000 وحدة بـ6 أكتوبر

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"الصحفيين" تقرر زيادة وحدات "التمويل العقارى" لـ1000 وحدة بـ6 أكتوبر "الصحفيين" تقرر زيادة وحدات "التمويل العقارى" لـ1000 وحدة بـ6 أكتوبر

قررت نقابة الصحفيين، زيادة عدد الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر المدعومة من التمويل العقارى من 600 وحدة إلى 1000 وحدة بشرط استيفاء تقديم طلبات الحجز وسرعة استكمال المستندات.

ومن ضمن الشروط أيضاً ألّا يزيد سن العضو على 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة، إضافة لكتابة إقرار بالقروض التى تم الحصول عليها وجهة القرض وقيمة الأقساط الشهرية المدفوعة، وعلى من يرغب فى التقدم أن يتقدم بطلب للنقابة، وأن يكون مستوفيا المستندات المطلوبة الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب، أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية- صورة قسيمة الزواج (للمتزوج)- شهادة بإثبات الدخل السنوى أو الشهرى للزوجة فى حالة عملها على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، وقعا برتوكول تعاون بخصوص شقق مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى عدد من الشقق فى عدة محافظات، لتوفير 600 وحدة سكنية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة السادسة "ابنى بيتك" جنوب طريق الواحات بمساحة 63 مترا كاملة التشطيب.

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