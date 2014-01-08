أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موانئ بورسعيد تحقق 512 مليون جنيه زيادة فى إيراداتها السنوية

Google+ Print
موانئ بورسعيد تحقق 512 مليون جنيه زيادة فى إيراداتها السنوية موانئ بورسعيد تحقق 512 مليون جنيه زيادة فى إيراداتها السنوية

أكد اللواء بحرى أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، حققت ارتفاعًا بإيراداتها السنوية للعام المالى 2012/ 2013، إلى 512.421 مليون جنيه.

وأشار شرف فى تصريحاتٍ له، أن نسبة النمو بلغت 6.7%، وبزيادة الإيرادات المستهدفة بمبلغ 32.321 مليون جنيه، وهذا يمثل عن السنة الماضية 2011/ 2012، زيادة قدرها 96.510 مليون جنيه، بنسبة 23.2%.

لمزيد من التقارير..
>مدير مباحث القاهرة: حررنا 3 جنود بعد اختطاف طلاب الأزهر لهم

عميد تجارة "عين شمس": يجب إنهاء العنف الطلابى لضبط عملية التعليم

وقفة أمام السفارة المصرية فى بيروت تأييدا للدستور الجديد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365