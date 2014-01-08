موانئ بورسعيد تحقق 512 مليون جنيه زيادة فى إيراداتها السنوية

أكد اللواء بحرى أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، حققت ارتفاعًا بإيراداتها السنوية للعام المالى 2012/ 2013، إلى 512.421 مليون جنيه.

وأشار شرف فى تصريحاتٍ له، أن نسبة النمو بلغت 6.7%، وبزيادة الإيرادات المستهدفة بمبلغ 32.321 مليون جنيه، وهذا يمثل عن السنة الماضية 2011/ 2012، زيادة قدرها 96.510 مليون جنيه، بنسبة 23.2%.

لمزيد من التقارير..

>مدير مباحث القاهرة: حررنا 3 جنود بعد اختطاف طلاب الأزهر لهم

عميد تجارة "عين شمس": يجب إنهاء العنف الطلابى لضبط عملية التعليم

وقفة أمام السفارة المصرية فى بيروت تأييدا للدستور الجديد

>