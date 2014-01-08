بالصور.. المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور

شهدت السفارة المصرية بهولندا هدوءا نسبيا خلال الساعات الأولى من استفتاء المصريين على الدستور الجديد، حيث يستمر التصويت من اليوم الأربعاء، حتى الأحد المقبل .

وتابع فريق من زملاء القسم القنصلى أعمال الاستفتاء على الدستور، مكون من المستشار خالد الأبيض قنصل مصر لدى هولندا وعضوية محمد أبو النصر وعادل عبد الظاهر وصلاح الشريف وأشرف سويلم وبشاى بنامين وخالد البرلمونى ولمياء القاضى.

وقال جون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية وأحد الذين شاركوا فى الاستفتاء اليوم بالسفارة المصرية بهولندا، إن اليوم شهد لأول مرة حضور نسبة كبيرة من السيدات المشاركة للدستور .

بينما قال نشأت رشدى رجل أعمال مصرى بهولندا، إنه حضر من أمستردام لمدينة لاهاى مقر السفارة المصرية بهولندا من أجل التصويت اليوم على الدستور الجديد .

وأضاف أنه وقع على الاستفتاء اليوم بـ"نعم" للدستور من أجل أن يمر بالدستور وأن تمر مصر بهذه الفترة الحرجة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم فى الخارج يبلغ ٦٨٠ ألفاً و٧٧٥، ويجرى التصويت فى ١٣٨ سفارة وقنصلية فى جميع أنحاء العالم.

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