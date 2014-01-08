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سفير مصر بتونس: عملية الاستفتاء تتم بشكل هادئ وفى جو من التفاؤل

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سفير مصر بتونس: عملية الاستفتاء تتم بشكل هادئ وفى جو من التفاؤل سفير مصر بتونس: عملية الاستفتاء تتم بشكل هادئ وفى جو من التفاؤل

أكد السفير أيمن جمال الدين مشرفة سفير بتونس، أن عملية استفتاء المصريين المقيمين فى تونس، التى بدأت اليوم "الأربعاء" بمقر السفارة، تسير بشكل طبيعى منذ انطلاقها صباح اليوم، وسط جو من التفاؤل بمستقبل أفضل لمصر خلال الفترة المقبلة.
> وأضاف السفير مشرفة، أن عملية الاستفتاء على الدستور المعدل تعد أولى خطوات تنفيذ خارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصرى فى الثالث من يوليو الماضى.

من جهته، توقع أحمد الطنيخى، المستشار الإعلامى بالسفارة المصرية، أن يشهد يوما السبت والأحد المقبلين إقبال معظم المصريين المقيمين فى تونس على المشاركة فى عملية الاستفتاء، حيث إن الإجازة الرسمية فى تونس يومى السبت والأحد.
> وأشار الطنيخى إلى التزام جميع الناخبين بالتعليمات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات خلال عملية الاستفتاء، حيث لم يتم سماع هتافات أو رفع لافتات أو أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل لجنة التصويت، لافتًا إلى تأمين عملية الاستفتاء من داخل السفارة وخارجها بشكل تام.

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