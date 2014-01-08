«جارديان» تُعلن أن الصين أغلقت موقعها على الإنترنت

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، الأربعاء، إن الصين أغلقت موقعها على الانترنت، دون إبلاغها رسميًا سبب ذلك.

وقالت الصحيفة في مقال على موقعها: «الأسباب التي أغلق موقع (جارديان) من أجلها غير واضحة، ولم تنشر موضوعات تتعلق بالصين في اليومين السابقين، يمكن اعتبارها سابقة خطيرة من جانب قيادة هذا البلد».

وبحسب الصحيفة، فإن تقريرًا نشرته في السادس من يناير، تحدث عن التوتر في إقليم شينجيانج الشمالي الغربي، المتعدد الأعراق المضطرب، لكن الصحيفة «غطت هذا الموضوع من قبل، دون أي تداعيات ملحوظة».

ويغلق الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مواقع الأخبار الأجنبية على الإنترنت التي يعتبرها غير مناسبة أو حساسة سياسيًا بشكل متكرر، وعندما سئلت المتحدثة، باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، عن السبب في إغلاق موقع الجارديان، قالت: «هذه هي أول مرة أسمع فيها بذلك»، وقالت في تصريحات صحفية: «لا أفهم الموقف، يمكن الاستفسار بشأنه لدى الادارة المعنية في الصين».

يأتي إغلاق موقع «جارديان» على الإنترنت بعد أن عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن مساعي الصين لتقييد نشاط المؤسسات الإخبارية الأجنبية.

وكان موقعا «نيويورك تايمز» و«بلومبيرج نيوز» أغلقا في الصين لأكثرمن عام، بعد نشر تقارير بشأن ثروات أفراد أسرة رئيس الوزراء السابق، وين جيا باو، والرئيس شي جين بينج.