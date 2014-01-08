مقتل وإصابة 10 من عناصر «داعش» في قصف جوي شرق الرمادي

قال مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، الأربعاء، إن 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، سقطوا بين قتيل وجريح، في قصف جوي من قبل طيران الجيش العراقي، على قضاء الخالدية شرق الرمادي.

وأضاف المصدر الأمني أن طيران الجيش قصف تجمعًا لتنظيم «داعش»، في قضاء الخالدية شرق الرمادي، مما أدى إلى مقتل 6 من عناصر التنظيم وإصابة 4 آخرين بجروح.

وتابع المصدر أن عملية القصف تأتي ضمن الهجوم الواسع على منطقة الجزيرة بقضاء الخالدية، لضرب مسلحي «داعش» الذين يحتمون في الأحياء السكنية بالمنطقة.

يذكر أن الاشتباكات تجددت في مدينتي الفلوجة والرمادي بين القوات الأمنية والمسلحين، في محاولة من القوات الأمنية لإعادة السيطرة على المدينتين من أيدي المسلحين.

وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 ديسمبر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة، بمشاركة قطاعات عسكرية ومروحيات قتالية لملاحقة مسلحي «داعش».