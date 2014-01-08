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“النور”: المشاركة في الاستفتاء تنهي الاحتقان في الشارع و تخرج مصر من الأزمة الراهنة

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“النور”: المشاركة في الاستفتاء تنهي الاحتقان في الشارع و تخرج مصر من الأزمة الراهنة “النور”: المشاركة في الاستفتاء تنهي الاحتقان في الشارع و تخرج مصر من الأزمة الراهنة

قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بفاعلية وبنسبة كبيرة من الناخبين ستكون السبب في إنهاء حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري، مُشيرًا إلى أن الاستفتاء إذا نجح وتم بطريقة صحيحة سيكون من أسباب الخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح عبد العليم، خلال بيان له،  اليوم، الأربعاء، أن الخروج من الأزمة السياسية  الراهنة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف السياسية، وتقديم تنازل من كل الأطراف حتى يتم الخروج من هذا الوطن إلى بر الأمان، على حد تعبيره.

و اختتم بيانه بأن “الوطن والمواطن البسيط خاصة هو من يدفع الثمن نتيجة الاختلاف السياسي”.

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