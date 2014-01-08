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قيادي سلفي لـ “الإخوان”: نسيتم سنة رسول الله.. وتعشقون التدمير والتخريب

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قيادي سلفي لـ “الإخوان”: نسيتم سنة رسول الله.. وتعشقون التدمير والتخريب قيادي سلفي لـ “الإخوان”: نسيتم سنة رسول الله.. وتعشقون التدمير والتخريب

انتقد الشيخ على حاتم, عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية, تصرفات بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, حول قيامهم باقتحام مؤتمر لحزب النور بمركز الجمالية بالدقهلية لدعم الدستور ورشق المتواجدين بـ “البيض الفاسد”, واصفاً أداء الجماعة بأنها “تعشق التدمير والتخريب وتناست لغة الحوار”.
> وأوضح حاتم أن جماعة الإخوان سجلت لغة الحوار بلغة الترهيب والتدمير والحرق بعد لغة التكفير مع من يخالفهم فى الرأى.
> وأكد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية, بأن هذه اللغة الهدف منها جر أبناء الدعوة للعنف وإبعادها عن هدفها الأساسي في الدعوة إلى الله والحوار البناء، موضحا أن ذلك لن يحدث,

وأشار حاتم إلى أن الاختلاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم, وأن هذه اللغة الفاشلة ستؤدى بهم إلى الهاوية.

 

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