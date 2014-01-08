بيريز يعارض اقتراح ليبرمان بشأن تبادل الأراضي والسكان بين اسرائيل وفلسطين

قال الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز إنه يعارض اقتراح وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بشان تبادل الأراضي والسكان بين اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف بيريز في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية العامة:”إن هذا الاقتراح غير عملي وهو يرفضه من الناحية المبدئية أيضا، ولا يحق للدولة أن تهجر مواطنا اسرائيليا عربيا من مكان سكناه لمجرد كونه مواطنا عربيا”.وتابع “إن المواطنين العرب يتمتعون بتكافؤ الحقوق وشأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين غير العرب”.

> وكان وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان قد اشترط دعمه أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين بتطبيق مبدئي لتبادل السكان والأراضي.

> وقال ليبرمان في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لسفراء اسرائيل في العالم مؤخرا “عندما أتحدث عن تبادل الأراضي والسكان، أعني في المثلث ووادي عارة” (وهي المنطقة ذات الأغلبية العربية في شمال اسرائيل) .معتبرا أن “هذا ليس ترحيلا”.

> وتطرح حكومة إسرائيل فكرة نقل أراضي في منطقة المثلث إلى السلطة الفلسطينية في مقابل احتفاظها بالكتل الاستيطانية الموجودة في الضفة بهدف التخلص من نحو 300 ألف عربي فلسطيني يقطنون في هذه المنطقة للتقليل من عدد السكان العرب والذي يصل الى نحو مليون و670 الف عربي (نحو 20% من اجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 8 مليون نسمة).

أ ش أ